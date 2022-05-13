Meteoroloji o bölgeleri son dakika uyardı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor! Hafta sonu tatil planı yapanlar dikkat
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; hafta sonu Ege ile Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde yağış görülecek. Yağışların iç kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımının etkisini gösterecek. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa, Bilecik, Burdur, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya'nın güneyi ve Isparta'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli, zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 23°C7
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 9°C, 26°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri ile Isparta'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
OSMANİYE 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık,yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık,yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE 7°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RZURUM 2°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
VAN 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
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