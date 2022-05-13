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Gaziantep'te 15 ton kaçak çay ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Gaziantep’te 15 ton kaçak çay ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 15 ton 320 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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