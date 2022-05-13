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Olmaz olsun böyle anne! Yabancı uyruklu cani kadın, doğurduğu bebeği balkondan attı: Kargalar toplanınca…

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Olmaz olsun böyle anne! Yabancı uyruklu cani kadın, doğurduğu bebeği balkondan attı: Kargalar toplanınca…

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde yaşanan vahşet tüyler ürpertti. Yaşadığı apartman dairesinde kendi kendine doğum yapan cani kadın, bebeğini, evin balkonundan aşağıya attı. Zemin katın terasına düşen bebek, feci şekilde yaşamını yitirdi. Diğer taraftan kan donduran olaya ilişkin ortaya çıkan ayrıntılar ise akıllara durgunluk getirdi. Edinilen bilgilere göre bir grup karganın, bebeğin çevresinde toplanması sonrası korkunç olay gün yüzüne çıktı...

Tüyler ürperten vahşet geçen günlerde Beylikdüzü'nde bir sitede yaşandı. İddiaya göre hamile olduğu öğrenilen Libya uyruklu A.K.M. adlı 39 yaşındaki cani kadın, bundan iki ay önce, öz annesi ve üvey babası ile beraber Türkiye'ye geldi. İstanbul'a yerleşme kararı alan aile, Beylikdüzü'nde bir siteden ev tuttu.

EVDE DOĞURDUĞU BEBEĞİNİN BALKONDAN ATTI

Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen A.K.M., bir odada tek başına doğum yaptı.

Yabancı uyruklu kadın, ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları apartman dairesinin balkonundan binanın teras katına attı.

KORKUNÇ GERÇEK KARGALAR İSTİLA EDİNCE ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre bir süre sonra sitede karga istilası yaşandı. Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti. Durum önce site yönetimine, ardından da polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan korkunç hadiseyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

ÜLKESİNDE TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Terasa düşer düşmez öldüğü saptanan yeni doğmuş bebeğin, A.K.M. adlı Libya uyruklu kadının attığı ortaya çıktı. Yabancı kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.K.M. ve ailesi, sorguya alındı. Libya kökenli kadın emniyette verdiği ifadede ülkesinde Libyalı bahçıvanlar tarafından cinsel istismara uğradığını, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen A.K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kendi doğurduğu bebeği balkondan attı KENDİ DOĞURDU BEBEĞİ BALKONDAN ATTI

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