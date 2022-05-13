Olmaz olsun böyle anne! Yabancı uyruklu cani kadın, doğurduğu bebeği balkondan attı: Kargalar toplanınca…

Tüyler ürperten vahşet geçen günlerde Beylikdüzü'nde bir sitede yaşandı. İddiaya göre hamile olduğu öğrenilen Libya uyruklu A.K.M. adlı 39 yaşındaki cani kadın, bundan iki ay önce, öz annesi ve üvey babası ile beraber Türkiye'ye geldi. İstanbul'a yerleşme kararı alan aile, Beylikdüzü'nde bir siteden ev tuttu.