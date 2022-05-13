Adana’da kalaşnikofla yakalanan zanlı gazetecileri ölüme tehdit etti

Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için sıkı takibe başladı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet de devrildi. Bu kez yaya olarak kaçışını sürdüren 2 kişi, polisin takibi ile yakalanıp gözaltına alındı. Bu anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.