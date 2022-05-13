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Metrodaki bıçaklı magandanın tutukluluk hali devam edecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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Metrodaki bıçaklı magandanın tutukluluk hali devam edecek

Kadıköy-Tavşentepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçaklarla tehditler savurduğu gerekçesiyle hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Emrah Yılmaz, sadece aleyhine olan delillerin toplandığını iddia etti. Mahkeme, sanığın akli sağlığı yönünden Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gelmediğini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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