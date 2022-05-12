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Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelilerinden 3'ü tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelilerinden 3’ü tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişiyi sınırda yakalayarak, gözaltına aldı. 7 terör örgütü PKK şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

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