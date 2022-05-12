Her satırı vahşet! Hasret Dalkoparan'ı kucağındaki bebeğine rağmen katletmişti Savcılık dehşetin boyutunu gözler önüne serdi
Son dakika haberine göre: Türkiye'nin hafızasına kazınan Hasret Dalkoparan cinayetinde savcılık adeta kanayan yara kadın cinayetlerine "yeter" dediği bir dava açtı. 5 aylık bebeği karnında, 1 yaşını yeni doldurmuş bebeği kucağında, dini nikahlı eşi Ozan Dum tarafından geçen 4 Şubat'ta katledilen genç kadının, göz göre göre ölüme gittiği ortaya çıktı.
Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul Ümraniye'de yaşandı. 4 Şubat günü Ozan Dum (21), dini nikahlı hamile olan eşi Hasret Dalkoparan'ı (20) silahla vurup katletti. Dum, tüyler ürperten cinayeti 1,5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde işledi. 18 suç kaydı olduğu belirlenen o cani hakkında soruşturma tamamlandı.
CİNAYET GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, genç kadının 5 aylık hamile hem de 1 yaşını yeni tamamlamış küçük kız çocuğu sahibi olduğu cümlelerine yer verildi. İddianameye göre, eşinden şiddet gören Hasret Dalkoparan ağabeyinin evine sığındı. Sözde eşi ise sürekli gelip ve haber gönderip eve dönmediği takdirde onu öldüreceğine dair tehditler savurdu.
"BEBEĞİNİ TAŞIRKEN BAŞINA 4-5 EL ATEŞ ETTİ"
Ozan Dum olay günü evde kimin olduğunu öğrenmek için çocuğunu sevme bahanesini kullanarak eşinin yanına geldi. Evde eşinin ağabeyini görünce çıktı ama yakın bir yerlerde bekledi. Ağabey evden çıkar çıkmaz silahıyla içeri girdi. Kucağında küçük kızı bulunan Hasret Dalkoparan'a "yalnız konuşmamız lazım" diyerek evde bulunan yengesinin gitmesini ima etti. Genç kadın ise "burada konuşabiliriz" dediği anda dehşeti yaşattı. Savcılık, "maktuleyi bebeğini taşır vaziyette kafasını kollarının arasına alarak başına 4-5 el kadar ateş edip kaçtı" diyerek dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
"HASRET KANLAR İÇİNDE, YANINDA İSE KÜÇÜK BEBEĞİ VARDI"
Yakalanan acımasız adam, "imam nikahlı eşim beni aldattı" savunmasının arkasına sığındı. Olaya tanık olan Hasret Dalkoparan'ın yengesi de vahşetin bir diğer boyutunu anlattı. "Önce evi kontol etti. Eşim ayrılır ayrılmaz eve girdi. Çocuklarım da evdeydi. Çocuklarımız olmasına rağmen öldürdü. Ben kendimi ve çocuklarımı korumak için başka odaya sığındım. Döndüğümde Hasret kanlar içindeydi. Yanında da küçük bebeği vardı" dedi.
SAVCILIK CAN YAKAN DETAYLARI VERDİ
Cani adamın genç kadını kendisine dönmediği için öldürmeye karar verip hazırlık yaptığını kaydeden savcılık, "Evde kendisini engelleyecek kişilerin olmadığından emin olduktan sonra hamile olduğunu bilerek ve kucağında henüz daha 1 yaşında bebeği olduğu halde kafasına sıkarak öldürdü. Bu hem tasarlayarak hem de hamile kadına karşı işlenmiş bir cinayet" cümleleriyle adeta kadın cinayetlerine "yeter" dedi.
Sanığın "aldattı" şeklindeki klasik savunmasına da değinen savcılık, "İfadesi suçunun tahrik altında işlendiğini düşündürüp sonucunu hafifletmek niteliğini taşıyor" dedi. "Gebe olduğu bilinen kadını tasarlayarak öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapsini istedi.
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