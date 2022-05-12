Sağlık ocağında iğrenç olay! Hastalarıyla cinsel ilişkiye giren doktor açığa alındı | Suçüstü yakalandı
YAŞAM Sabah
Son dakika haberine göre: Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Aile Sağlık Merkezi'nde iğrenç olay meydana geldi. Hastalarıyla sağlık ocağında cinsel ilişkiye giren Dr. İbrahim Halil Sakar suçüstü yakalanırken açığa alındı.
Adana'da, görevli olduğu aile sağlığı merkezinde hastalarıyla cinsel ilişkiye giden Dr. İbrahim Halil Sakar (53) açığa alındı. Doktorun eşi de boşanma davası açtı.
Yüreğir ilçesindeki 051 No'lu Levent Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Sakar'a muayeneye gelen bazı kadınlar, hemşirelere, doktorun kendilerine elle tacizde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine merkezde görev yapan hemşire ve doktorlar, Sakar ile görüşüp uyardı.
Ancak tüm uyarılara rağmen kadın hastalara sözle ve elle tacize devam eden Sakar, iddiaya göre 4 hastasıyla da aile sağlığı merkezinde cinsel ilişkiye girdi.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Durumdan şüphelenen diğer doktor ve hemşireler, Sakar'ın ilişkiye girdiği öne sürülen hastayı takip edip suçüstü yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe veren doktor ve hemşireler, Sakar'dan şikâyetçi oldu.
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