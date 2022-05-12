Beşiktaş’ta 7 araç zincirleme kazaya karıştı!



"TÜM KAZANIN SORUMLUSU BMW'NİN SÜRÜCÜSÜDÜR"

Kazayı kıl payı hafif şekilde atlatan ticari taksi şoförü, Erdem H. "Barbaros'tan yukarı doğru çıkarken BMW'nin sürücüsü çok hızlı geliyordu. Yani normal bir hız değildi. Baktım bana çarpacak ben kendimi sola kırarak kurtardım. Beni geçti yolda çimenlerden biriken su birikintisine girdi. Duramadı. Kayarak ticari taksiye vurdu. Araca takla attırdı. Sonra diğer 4-5 aracın kaza yapmasına sebebiyet oldu. Tüm kazanın sorumlusu BMW'nin sürücüsüdür. Benim aracımda bir yolcu vardı. Bir anlık refleksle ben kendimi kurtardım" dedi.