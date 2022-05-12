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Kahramanlık destanı yazan gemi geliyor! İstikamet Gölcük

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Kahramanlık destanı yazan gemi geliyor! İstikamet Gölcük

TGC Nusret Mayın Gemisi, Çanakkale Deniz Savaşlarında yaşanan kahramanlık mücadelelerini gençlere anlatmak için Gençlik Haftası’nda donanmanın kalbi Gölcük’e geliyor.

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