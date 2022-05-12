İstanbul’da şaşırtan görüntü: Otomobille metrobüs merdivenlerinden indi





"MOTORU NİYE KOYDUNUZ BEN YOLUMA GİDECEĞİM"

Olay sırasında orada bulananlardan Tarık Kavunluk, "Tezgahtaydım şırdanları düzeltiyordum. Birden ses çıktı. Eyvah dedim bir şey oldu. Araba şuradan aşağıya indi. Önümüzde burada motorumuz var motorumuzu kurtaralım derken. Adam arabadan indi hakaretlere başladı. Dedi ki motoru niye koydunuz ben yoluma gideceğim. Bir şey var mı arkadaşım dedim arabadan indirdim polisi çağırdım. Polis geldi şahıs da annesini çağırdı bindiler araca buradan hiçbir şey olmamış gibi basıp gittiler" dedi.

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