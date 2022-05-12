İstanbul'da şaşırtan görüntü: Otomobille metrobüs merdivenlerinden indi
Küçükçekmece’de sürücü metrobüsten inen yayaların kullandığı merdivenden otomobiliyle indi. Kaldırımda bulunan bir motosiklet nedeniyle yoluna devam edemeyen sürücü motosikletin kaldırılmasıyla birlikte hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam ederken, yaşanan ilginç anlar ise kameraya yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi 2605 Sokak'ta yaşandı. Sokakta aracıyla ilerleyen ismi öğrenilemeyen bir sürücü, sokağın sonuna geldiğinde merdivenleri fark ederek kısa bir süre duraksadı. Sürücü, bir süre sonra merdivenlerden inebileceğine karar vererek aracını sürdü. O sırada merdivenlerden çıkmakta olan bir yaya ise karşısında merdivenlerden inen aracı görerek şaşkınlığa uğradı ve geri çekildi.
MERDİVENLERDEN İNDİ MOTORU GÖRÜNCE DURDU
Araç sürücü merdivenler indikten sonra kaldırım üstünde park halinde bulunan bir motosikleti görünce araçtan indi. Sürücü, gürültüyü duyarak dışarı çıkan esnaflara "Motoru niye koydunuz ben yoluma gideceğim?" diyerek tepki gösterdi. Esnaflar tarafından sakinleştirilen sürücü aracına bindirildi ve yoluna devam ettin.
OTOMOBİLLE MERDİVENDEN İNDİĞİ ANLAR KAMERADA
Aracın merdivenlerden inişi, yayanın aracı görmesiyle birlikte geri kaçması ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
"MOTORU NİYE KOYDUNUZ BEN YOLUMA GİDECEĞİM"
Olay sırasında orada bulananlardan Tarık Kavunluk, "Tezgahtaydım şırdanları düzeltiyordum. Birden ses çıktı. Eyvah dedim bir şey oldu. Araba şuradan aşağıya indi. Önümüzde burada motorumuz var motorumuzu kurtaralım derken. Adam arabadan indi hakaretlere başladı. Dedi ki motoru niye koydunuz ben yoluma gideceğim. Bir şey var mı arkadaşım dedim arabadan indirdim polisi çağırdım. Polis geldi şahıs da annesini çağırdı bindiler araca buradan hiçbir şey olmamış gibi basıp gittiler" dedi.
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