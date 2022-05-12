Boraltan Köprüsü faciasının 100 yaşındaki canlı tanığı anlattı! Bugünkü aklım olsa ben de intihar ederdim

Boraltan Köprüsü Faciasını anlatan Doğan, Gaziantep'te köyde yaşadığı dönemde, 1944'te harman yerinde oynarken çocuk yaşta askere alındığını ve görev icabı olarak emir üzerine Boraltan Köprüsüne götürüldüğünü belirterek "Saçı beyaz örülü nineler, ak sakallı dedeler, on beş, on yedi yaşında kızlar, delikanlılar feryat, figan ediyor. Sizde vicdan yok mu? İnsaf yok mu? Merhamet yok mu? Biz Türk'üz. Size geldik. Bizi bir kurşuna mı değişiyorsunuz? Bizi niye siz öldürmüyorsunuz da götürüyorsunuz diye bağırıyorlar. Üsteğmenim dayanamıyor. Telefonla ya da telgraf ile, 'geri gönderin bizi lütfen' diyor. 'Bunlar Müslüman Türk'tür' diyor. Bunları götüreceksiniz diye emir gelmeyince, adam beynine tabancayı dayadı, intihar etti. Eğer şimdiki aklım olsa yemin ederim gözümü kırpmadan ben de intihar ederdim. Yani o anı yaşayan bir insan olarak kendimden utanıyorum, mahcup oluyorum" dedi.