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Kayseri'de bir iş yerinden 760 bin TL'lik eşya çalan hırsızlar yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Kayseri’de bir iş yerinden 760 bin TL’lik eşya çalan hırsızlar yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda iş yerlerinden 760 bin TL değerinde malzeme çalan 2 kişi yakalandı. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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