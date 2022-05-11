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Yeni aldığı araç alev alev aldı! Gözyaşları içinde izledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Yeni aldığı araç alev alev aldı! Gözyaşları içinde izledi

Arnavutköy'de park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılmaz hale geldi. Fırından çıkan ekmekleri bakkal ve marketlere dağıtmak için kullandığı hafif ticari aracı yeni aldığı öğrenilen Özkan Satılmış aracının yanışını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

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