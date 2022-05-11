'Parkta koyun otlatma' cinayetinde zanlı tahliyesini istedi
Antalya’da, 20 yaşındaki Mert Can Demir parkta koyun otlatma sebebiyle çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 31 yaşındaki Eşref Demircan'ı başına satırla vurup öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılandı. Demir hakim karşısında, "Maktule satırla vurmadım. 1 seneye yakın tutukluyum. Bu sürede çocuğum oldu. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Hakim, talebi kabul etmedi.
Olay, geçen sene 8 Temmuz akşamı, Baraj Mahallesi'ndeki parkta yaşandı. Koyun otlatanlardan rahatsız olan mahalle sakinleri, muhtar Adnan Uç'a haber verdi. Parka gelen Uç, gruptaki 6 şahıstan, koyunları başka yerde otlatmalarını talep etti. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan ve finansla uğraştığı ifade edilen Eşref Demircan, havaya ateş eden Mert Can Demir'in elindeki kurusıkı silahı alıp aracına götürdü. Bu esnada arkasından giden Demir, iddiaya göre, elindeki satırla Demircan'ı kafasından yaraladı. Kavgayı görüp gelen muhtarın kardeşi Ayhan Uç da başından yaralandı. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eşref Demircan, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mert Can Demir ise tutuklandı.
ZANLI HAKİM KARŞISINDA
Hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Mert Can Demir, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Demir'in cezaevinden SEGBİS ile katıldığı duruşmada, şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Önceki duruşmada istenen, Eşref Demircan'ın kafatasındaki yaralanmanın satırla meydana gelip gelmediği yönündeki ek otopsi raporu açıklandı. Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı İhtisas Dairesi'nden alınan raporda, 'Şahsın ölümüne sebebiyet veren kafa içi kanamanın sert ve künt bir cisim ile vurulması, şahsın olay esnasında düşerek kafasına sert bir cisme ya da yere çarpması şeklinde herhangi bir künt kafa travması ile meydana gelebileceği, sorulduğu üzere satır gibi kesici ezici bir aletin künt kısmıyla uygulanan kuvvetin de bir tür künt travmatik yarayı oluşturmasının mümkün olduğu tıbben bilinmektedir. Sonuç olarak; kişide ölüm meydana getiren kafa içi kanamanın künt travmayla oluşabilir nitelikte olduğu, künt travmayı meydana getiren aletin tıbben kesin olarak bilinemeyeceği, bu hususun adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun olacağı kanaatinin bildiri ek raporudur' denildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETTİ
Sanık avukatı Coşkun Demir, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ek otopsi raporunda, Eşref Demircan'ın aldığı yaranın kesici-ezici bir aletten ziyade künt travmatik yaralanma özellikleri gösterdiğinin belirtildiğini kaydetti. Olay günü müvekkilinin elinde satır değil silah olduğunun önceki duruşmalarda tanık beyanlarıyla da doğrulandığını iddia eden Coşkun Demir, tutuklu bulunduğu sürenin göz önüne alınıp cezaevindeyken baba olan müvekkilinin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasını talep etti.
'KOKUSUNU BİLE KOKLAYAMADIM'
Sanık Mert Can Demir, önceki savunmalarını tekrar edip satırla vurmadığını belirterek, "1 seneye yakın tutukluyum. Bu sürede çocuğum oldu. Kokusunu bile koklayamadım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, olayla ilgili yaralama davalarının görüldüğü Antalya 8'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayla dosyayı birleştirme kararı aldı. Tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.
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