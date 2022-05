’Parkta koyun otlatma’ cinayetinde zanlı tahliyesini istedi

Olay, geçen sene 8 Temmuz akşamı, Baraj Mahallesi'ndeki parkta yaşandı. Koyun otlatanlardan rahatsız olan mahalle sakinleri, muhtar Adnan Uç'a haber verdi. Parka gelen Uç, gruptaki 6 şahıstan, koyunları başka yerde otlatmalarını talep etti. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan ve finansla uğraştığı ifade edilen Eşref Demircan, havaya ateş eden Mert Can Demir'in elindeki kurusıkı silahı alıp aracına götürdü. Bu esnada arkasından giden Demir, iddiaya göre, elindeki satırla Demircan'ı kafasından yaraladı. Kavgayı görüp gelen muhtarın kardeşi Ayhan Uç da başından yaralandı. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eşref Demircan, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mert Can Demir ise tutuklandı.