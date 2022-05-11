’Parkta koyun otlatma’ cinayetinde zanlı tahliyesini istedi

ZANLI HAKİM KARŞISINDA



Hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Mert Can Demir, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Demir'in cezaevinden SEGBİS ile katıldığı duruşmada, şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Önceki duruşmada istenen, Eşref Demircan'ın kafatasındaki yaralanmanın satırla meydana gelip gelmediği yönündeki ek otopsi raporu açıklandı. Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı İhtisas Dairesi'nden alınan raporda, 'Şahsın ölümüne sebebiyet veren kafa içi kanamanın sert ve künt bir cisim ile vurulması, şahsın olay esnasında düşerek kafasına sert bir cisme ya da yere çarpması şeklinde herhangi bir künt kafa travması ile meydana gelebileceği, sorulduğu üzere satır gibi kesici ezici bir aletin künt kısmıyla uygulanan kuvvetin de bir tür künt travmatik yarayı oluşturmasının mümkün olduğu tıbben bilinmektedir. Sonuç olarak; kişide ölüm meydana getiren kafa içi kanamanın künt travmayla oluşabilir nitelikte olduğu, künt travmayı meydana getiren aletin tıbben kesin olarak bilinemeyeceği, bu hususun adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun olacağı kanaatinin bildiri ek raporudur' denildi.