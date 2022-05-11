Tekirdağ’da kan donduran görüntü! Bıçağı defalarca saplama sebebi ‘pes’ dedirtti
YAŞAM İHA
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde arabadaki 2 kişi ile yoldan geçen yaya 2 şahıs arasında ‘laf atma’ sebebiyle kavga çıktı. Kameraya saniye saniye yansıyan olayda sırtından ve bacağından pek çok kez bıçak saplanan şahıs yaralandı.
Olay, geçen günlerde gece sularında Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 yaya şahıs, yolda dönüş yapan arabadaki tanımadığı 2 şahsa el hareketinde bulundu.
SÖZLÜ ATIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle otomobilden inen iki kişi ile yaya iki şahıs arasında sözlü tartışma sonrası kavga çıktı.
ACIMASIZCA PEŞ PEŞE SAPLADI
Yaya şahıslardan A.T., bıçakla saldırdığı M.A.'yı sırtından ve bacağından yaraladı. A.T. yere düşen M.A.'nın başına tekmeyle de vurdu.
GÖZALTINA ALINDI
Hastaneye kaldırılan M.A. tedavi altına alınırken, A.T. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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