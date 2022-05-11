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Tekirdağ’da kan donduran görüntü! Bıçağı defalarca saplama sebebi ‘pes’ dedirtti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Tekirdağ’da kan donduran görüntü! Bıçağı defalarca saplama sebebi ‘pes’ dedirtti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde arabadaki 2 kişi ile yoldan geçen yaya 2 şahıs arasında ‘laf atma’ sebebiyle kavga çıktı. Kameraya saniye saniye yansıyan olayda sırtından ve bacağından pek çok kez bıçak saplanan şahıs yaralandı.

Olay, geçen günlerde gece sularında Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 yaya şahıs, yolda dönüş yapan arabadaki tanımadığı 2 şahsa el hareketinde bulundu.

SÖZLÜ ATIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle otomobilden inen iki kişi ile yaya iki şahıs arasında sözlü tartışma sonrası kavga çıktı.

ACIMASIZCA PEŞ PEŞE SAPLADI

Yaya şahıslardan A.T., bıçakla saldırdığı M.A.'yı sırtından ve bacağından yaraladı. A.T. yere düşen M.A.'nın başına tekmeyle de vurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan M.A. tedavi altına alınırken, A.T. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeledi ACIMASIZCA DEFALARCA BIÇAKLADI, BAŞINA TEKMELEDİ

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