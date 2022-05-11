2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! O anne her yerde aranıyor

Görüntüler üzerine savcılık soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak Melisa S. evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Polis, Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.