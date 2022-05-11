Adıyaman’da ormanda karşılaştığı ayılara bir söz etti, ayılar nasıl kaçacağını şaşırdı!
YAŞAM İHA
Adıyaman’da ormanlık bölgede karşılaştığı iki boz ayıyı görünce "La nereye" diye tepki veren vatandaşın bu sözünün ardından ayılar kaçarak gözden kayboldu. Vatandaş o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
2 BOZ AYI İLE GÖZ GÖZE GELDİ
Bildişin mevkiinde bir vatandaş, gezerken iki boz ayının kendine doğru geldiğini fark etti. Cep telefonu kamerasını açan vatandaş bir taraftan ayıları çekerken diğer taraftan ayılarla göz göze geldi.
"LA NEREYE" SÖZÜNÜN ARDINDAN AYILAR HIZLA UZAKLAŞTI
Vatandaş, "La nereye" diyerek ayılara seslendi. Ayılar bu sözün üzerine hızla vatandaştan uzaklaşarak kayıplara karıştı. Vatandaşın bu sözü videoyu izleyenleri gülümsetti.
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