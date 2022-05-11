Adıyaman’da ormanda karşılaştığı ayılara bir söz etti, ayılar nasıl kaçacağını şaşırdı!

2 BOZ AYI İLE GÖZ GÖZE GELDİ

Bildişin mevkiinde bir vatandaş, gezerken iki boz ayının kendine doğru geldiğini fark etti. Cep telefonu kamerasını açan vatandaş bir taraftan ayıları çekerken diğer taraftan ayılarla göz göze geldi.