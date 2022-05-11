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Adıyaman’da ormanda karşılaştığı ayılara bir söz etti, ayılar nasıl kaçacağını şaşırdı!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Adıyaman’da ormanda karşılaştığı ayılara bir söz etti, ayılar nasıl kaçacağını şaşırdı!

Adıyaman’da ormanlık bölgede karşılaştığı iki boz ayıyı görünce "La nereye" diye tepki veren vatandaşın bu sözünün ardından ayılar kaçarak gözden kayboldu. Vatandaş o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Olay, Adıyaman'ın Gerger ilçesi kuzey kesiminde bulunan dağlık bölgede yaşandı.

2 BOZ AYI İLE GÖZ GÖZE GELDİ

Bildişin mevkiinde bir vatandaş, gezerken iki boz ayının kendine doğru geldiğini fark etti. Cep telefonu kamerasını açan vatandaş bir taraftan ayıları çekerken diğer taraftan ayılarla göz göze geldi.

"LA NEREYE" SÖZÜNÜN ARDINDAN AYILAR HIZLA UZAKLAŞTI

Vatandaş, "La nereye" diyerek ayılara seslendi. Ayılar bu sözün üzerine hızla vatandaştan uzaklaşarak kayıplara karıştı. Vatandaşın bu sözü videoyu izleyenleri gülümsetti.

Bir sözüyle ayıları kaçırdığı anlar kamerada BİR SÖZÜYLE AYILARI KAÇIRDIĞI ANLAR KAMERADA

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