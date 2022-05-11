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Tatvan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Tatvan’ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza boyandı. İlçede sağanak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

Son senelerin en uzun ve karlı kış mevsimini geçiren Bitlis'te kar yağışı sürüyor.

Geçen kış mevsiminde toplamda 10 metrenin üzerinde kar yağışı alan Bitlis'te, şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek bölgelerde de yerini kar yağışına bıraktı.

İLÇE BAHARA HASRET KALDI

Mayıs ayının ortalarına gelinmesine rağmen havaların halen ısınmadığı Tatvan ilçesi de adeta bahara hasret kaldı.

Dört gözle baharı beklerken yeniden karın etkisi altına giren ilçede hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü.

SAĞANAK YAĞIŞ HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğü Tatvan'da sağanak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

O ilçe beyaz örtüyle kaplandı O İLÇE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

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