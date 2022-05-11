Adana’da sokak ortasında cinayet! Mahalleli sokağa döküldü
YAŞAM DHA
Adana'da sokak ortasında kavga ettiği kimliği tespit edilemeyen tarafından silahla göğsünden vurulan 30 yaşındaki Yalçın Fırat, yaşamını yitirdi. Emniyet güçleri zanlının yakalanması için operasyon başlattı.
Olay, saat 07.30 sularında Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleşti. Yalçın Fırat, sokakta kavga ettiği şahıs tarafından silahla göğsünden vuruldu. Fırat yere yığılırken, zanlı olay yerinden kaçtı.
MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Silah sesini duyup, evlerinden çıkanlar, Yalçın Fırat'ı yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yalçın Fırat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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