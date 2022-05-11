11 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adanalı meşhur tatlıcı "Kadayıfçı Olcay" silahlı saldırıya kurban gitti

Adanalı meşhur tatlıcı "Kadayıfçı Olcay" silahlı saldırıya kurban gitti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
ABONE OL
Adanalı meşhur tatlıcı Kadayıfçı Olcay silahlı saldırıya kurban gitti

"Kadayıfçı Olcay" olarak tanınan meşhur tatlıcı Olcay Tekin, arkadaşının tamirhanesinde otururken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Tekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da "Kadayıfçı Olcay" olarak bilinen ünlü tatlıcı Olcay Tekin, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

ARKADAŞLARINI ZİYARETE GİTMİŞTİ

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde, kadayıf imalathanesinin yanındaki oto tamircisinde meydana geldi. Tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden, 'kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin'in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, tabancası çekerek ateş etti.

SESLENİP ATEŞ ETTİ

'Olcay' diye bağırarak ateş eden saldırgan kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

Ağır yaralı Olcay Tekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

EMNİYET OPERASYON BAŞLATTI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Meşhur tatlıcı öldürüldü MEŞHUR TATLICI ÖLDÜRÜLDÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA