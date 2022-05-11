Adanalı meşhur tatlıcı "Kadayıfçı Olcay" silahlı saldırıya kurban gitti
"Kadayıfçı Olcay" olarak tanınan meşhur tatlıcı Olcay Tekin, arkadaşının tamirhanesinde otururken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Tekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Adana'da "Kadayıfçı Olcay" olarak bilinen ünlü tatlıcı Olcay Tekin, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
ARKADAŞLARINI ZİYARETE GİTMİŞTİ
Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde, kadayıf imalathanesinin yanındaki oto tamircisinde meydana geldi. Tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden, 'kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin'in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, tabancası çekerek ateş etti.
SESLENİP ATEŞ ETTİ
'Olcay' diye bağırarak ateş eden saldırgan kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI
Ağır yaralı Olcay Tekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
EMNİYET OPERASYON BAŞLATTI
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
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