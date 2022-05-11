Malatya’da 2 otomobil burun buruna çarpıştı! 2 yaralı
YAŞAM İHA
Malatya’da 2 aracın burun buruna çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Edilen bilgilere göre, Dilek yönünden gelen H.Y. (56) idaresindeki 38 FH 505 plakalı Citron marka araç sürücünün kontrolünde çıkıp karşı şeride geçerek, E.Ş. yönetimindeki 06 BD 6659 plakalı Hyundai marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araç sürücüleri yaralandı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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