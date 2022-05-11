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Malatya’da 2 otomobil burun buruna çarpıştı! 2 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Malatya’da 2 otomobil burun buruna çarpıştı! 2 yaralı

Malatya’da 2 aracın burun buruna çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaza, saat 13.30 sularında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Edilen bilgilere göre, Dilek yönünden gelen H.Y. (56) idaresindeki 38 FH 505 plakalı Citron marka araç sürücünün kontrolünde çıkıp karşı şeride geçerek, E.Ş. yönetimindeki 06 BD 6659 plakalı Hyundai marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araç sürücüleri yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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