Adana’da sağlık merkezinde skandal! Hastalarını taciz eden doktor açığa alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi'nde bir takım hastalar, muayene ve tedavi için gittikleri aile sağlık merkezinde doktor İ.H.S. tarafından elle ve sözlü taciz edildiklerini hemşire ve öteki doktorlara anlattı. Bu durumun üzerine hemşire ve doktorlar, İ.H.S. ile görüşüp uyarılarda bulundu. Fakat İ.H.S.'nin tacizlerden vazgeçmediği, 4 hastası ile merkezde cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.