Adana’da sağlık merkezinde skandal! Hastalarını taciz eden doktor açığa alındı
Adana'da, bir aile sağlık merkezinde çalışan 53 yaşındaki doktor İ.H.S., hastalarını taciz edip, birlikte olduğu üzerine şikayetler geldi. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada sapık doktor valilik tarafından açığa alındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi'nde bir takım hastalar, muayene ve tedavi için gittikleri aile sağlık merkezinde doktor İ.H.S. tarafından elle ve sözlü taciz edildiklerini hemşire ve öteki doktorlara anlattı. Bu durumun üzerine hemşire ve doktorlar, İ.H.S. ile görüşüp uyarılarda bulundu. Fakat İ.H.S.'nin tacizlerden vazgeçmediği, 4 hastası ile merkezde cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.
"SUÇÜSTÜ YAKALADIK" İDDİASI
Doktor ve hemşirelerin, bu durumdan şüphelenerek doktorun ilişkiye girdiği iddia edilen hastalardan birini geldiğinde takip edip, suçüstü yakaladıkları öne sürüldü. Bu olaydan sonra hemşire ve doktorlar, mesai arkadaşlarından şikayetçi oldu.
EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTI
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin idari inceleme yapıldı. Müdürlük, inceleme nin ardından Adana Valiliği'ne İ.H.S.'nin açığa alınması konusunda rapor verdi. Valilik, doktoru açığa alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doktorun eşi de bu olayların gün yüzüne çıkması üzerine boşanma davası açtı.
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