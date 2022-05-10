Yargıtay’dan ’gizli kamera’ kararı! Delil sayıldı

Kayıtlarda temizlikçinin, bir çekmeceye koyduğu cüzdanını kontrol ettiğini, boş olduğunu görünce yerine bıraktığını gördü. Bunun üzerine elindeki görüntülerle şikayetçi oldu.

Temizlikçi hakkında asliye ceza mahkemesine dava açıldı.