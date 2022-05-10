Çekiçli saldırgan hakkında flaş gelişme! 4 suçtan ceza aldı

4 SUÇTAN CEZA ALDI

Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Özgür Öztürk ve avukatları katıldı. Mahkeme, önceki celse savunmaların tamamlandığını belirterek mütalaa için Cumhuriyet Savcısına söz verdi. Savcı, müşteki Boğaçhan Yıldız'ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından düşme, 'silahlı tehdit' suçundan suçun vasfı oluşmadığından beraat, 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'ulaşım aracının alıkonulması' suçlarından sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık, pişman olduğunu, suç işlemek kastıyla hareket etmediğini belirterek beraat ve tahliyesini talep etti.