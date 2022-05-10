10 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kanlı ay tutulması ne zaman 2022, ay tutulması saat kaçta? Ay tutulması Türkiye’den nereden izlenecek?

Kanlı ay tutulması ne zaman 2022, ay tutulması saat kaçta? Ay tutulması Türkiye’den nereden izlenecek?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2022
ABONE OL
Kanlı ay tutulması ne zaman 2022, ay tutulması saat kaçta? Ay tutulması Türkiye’den nereden izlenecek?

Kanlı ay tutulması ne zaman 2022, ay tutulması saat kaçta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Güneş tutulması geride kalırken şimdi yılın ilk ay tutulması gerçekleşecek. Mayıs ayında gerçekleşecek olan Ay Tutulmasının geçişi oldukça sert olacak Peki, Kanlı ay tutulması ne zaman 2022, ay tutulması saat kaçta, nasıl olur?

Kanlı ay tutulması ne zaman 2022, ay tutulması saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den nereden izlenecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk Ay Tutulmasına sayılı günler kaldı. Astrologlar hayatımızda birçok olayın bitişine tanık olacağımız bu süreçte 15-16 Mayıs tarihine dikkat çekiyor. Peki, Kanlı ay tutulması ne zaman 2022, ay tutulması saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den nereden izlenecek?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN 2022?

16 Mayıs tarihinde Türkiye saati ile 07:13'te gerçekleşecek olan tutulma Kanlı Ay Tutulması olarak geçiyor. Bu tutulmanın etkisi 6 ay sürecek.

Sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, bakış açımızı değiştirmemize neden olurken, sert bir tutulmanın bizi beklediğini söyleyebiliriz.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Yılın ilk Ay tutulması olurken, Türkiye'den gözlemlenmeyecek.

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay, Dünya'nın gölgesine girerek, Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybeder ve bu olayın sonucunda da Ay Tutulması meydana gelir.

Bu şartlar sağlandığında Dünya'nın gölgesi Ay yüzerine düşer. Bu 42 milyar kilometreye uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 kilometre daha geniştir. Ay, saatte 3456 kilometre hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile 1 saat arasında değişir.

Ay tutulması, yeryüzünden Ay'ın ufuk çizgisinin üzerine olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilmektedir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinde kırıldığından dolayı, Ay tutulmasında, Ay tamamen kaybolmaz ve Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır. Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA