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Yangına müdahale etmek isterken feci şekilde hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Yangına müdahale etmek isterken feci şekilde hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde koyun ağılının yanında bulunan barakada yangın çıktı. Yemek yapıldığı esnada çıktığı iddia edilen yangını söndürmek istediği esnada alevlerin sardığı Hayati Özcan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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