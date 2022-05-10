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Kars ve Ardahan'da göçmen operasyonu: 4 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Kars ve Ardahan’da göçmen operasyonu: 4 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Kars ve Ardahan'da yurda yasa dışı girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilin sürücüsü Z.A.'nın da hakkında işlem başlatıldı.

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