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Tarihi projede son engel de ortadan kalkıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Tarihi projede son engel de ortadan kalkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi alanında kalan son bina olan alışveriş merkezine ait binanın yıkımına da başlandı.

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