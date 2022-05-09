Son dakika: İstanbul'da TEM Otoyolu'nda feci kaza! Bir kişi ağır yaralandı
Son dakika haberi... TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı. Kazanın, sürücünün otomobiliyle seyir halindeyken baygınlık geçirmesi üzerine meydana geldiği iddia edildi.
Otoyolda Edirne istikametine giden Orhan Doğan idaresindeki 34 D 7724 plakalı otomobil, Ümraniye Çakmak Köprüsü yakınlarında önce aynı yönde ilerleyen 34 FU 1818 plakalı kamyonet ardından da 07 AHB 863 plakalı otomobil ile çarpıştı.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Kazada, sürücü Doğan araçta sıkıştı. Kamyonetin de yana devrildiği kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü çıkardı. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
BAYGINLIK GEÇİRDİ İDDİASI
Kazanın, sürücü Doğan'ın otomobiliyle seyir halindeyken baygınlık geçirmesi üzerine meydana geldiği iddia edildi.
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