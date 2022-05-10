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Son dakika | Tekirdağ'da 28 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Son dakika | Tekirdağ’da 28 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

Son dakika haberi...Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 işçi hastanede tedavi altına alındı. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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