İstanbul Maltepe’de ele geçirildi: 27.000 paket...

Ekiplerin yaptığı baskında 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ton 782 litreye tekabül eden 4 bin 322 alkol dolu içki şişesi, 2 bin 100 puro, 45 bin dal içi doldurularak sigara haline getirilmiş makaron, 5 bin sahte TAPDK bandrolü, 50 boş şişe, 70 bilyeli kapak ele geçirildi.

Şüpheli üç kişi hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu uyarınca soruşturma başlatıldı.