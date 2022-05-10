Çorlu’da alkollü şoför ağaca vurdu: 2 kardeşi ölüm ayırdı

KARDEŞLERİ ÖLÜM AYIRDI

Kaza sonrası hurdaya dönen araçta, sürücü C.H. ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Cenk Hoşgeçin (22) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cenk Hoşgeçin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.