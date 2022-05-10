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Çorlu’da alkollü şoför ağaca vurdu: 2 kardeşi ölüm ayırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Çorlu’da alkollü şoför ağaca vurdu: 2 kardeşi ölüm ayırdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün hakimiyetindeki panelvan minibüs, ağaca çarptı. Kaza sonucunda sürücü ağabey yaralanırken, kardeşi yaşamını yitirdi.

Kaza, gece yarısı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde Pazartesi pazarının kurulduğu Güldalı Sokak üzerinde gerçekleşti.

İddiaya göre, Havuzlar Mahallesi yönünden Bülent Ecevit Bulvarı yönüne ilerleyen C.H. idaresindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

KARDEŞLERİ ÖLÜM AYIRDI

Kaza sonrası hurdaya dönen araçta, sürücü C.H. ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Cenk Hoşgeçin (22) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cenk Hoşgeçin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sürücü C.H.'nin yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

2 kardeşi ölüm ayırdı 2 KARDEŞİ ÖLÜM AYIRDI

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