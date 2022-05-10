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Siirt'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Siirt’te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Siirt'in Baykan ilçesinde elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki işçi Serdar Ekinci, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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