Endonezya ve okyanusta yaşıyor! ’Hayalet Vatoz’ Marmaris’te ilk kez görüldü

"BU BALIKLARI İLK DEFA GÖRDÜM"

Köpek balıkları ile aynı familyadan olan Manta Ray (Hayalet Vatoz) balıklarının genelde yalnız başlarına okyanusta ve tropik sularda yaşadığını bildiğini belirten Çakıroğlu, "Daha önce tek, ya da sürü halinde hiç görmemiştik.