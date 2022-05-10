Endonezya ve okyanusta yaşıyor! 'Hayalet Vatoz' Marmaris’te ilk kez görüldü
Muğla’nın Marmaris ilçesinde ikamet eden 55 yaşındaki denizci ve sörfçü Hamdi Çakıroğlu, oğlu Necati Çakıroğlu ile tekne gezintisine çıktı. Baba-oğul okyanusta yaşadığı bilinen Manta Ray (Hayalet Vatoz) balıklarının sürüsüyle karşılaştı. Endonezya ve okyanusta yaşadığı bilinen türe rastlayan aile şaşkınlıklarını gizleyemedi
Marmarisli Hamdi Çakıroğlu kendi tekneleri ile hafta sonu deniz turuna çıktıklarında Marmaris Çiftlik koyu açıklarında genellikle Endonezya ve Okyanus açıklarında rastlanan 5 metrelik dev kanatlı balıkları farkedince cep telefonu ile kayda alarak yakınlarıyla paylaşıp, bu balıkların bu bölgede görülmesine şaşırdıklarını belirtti.
"BU BALIKLARI İLK DEFA GÖRDÜM"
Köpek balıkları ile aynı familyadan olan Manta Ray (Hayalet Vatoz) balıklarının genelde yalnız başlarına okyanusta ve tropik sularda yaşadığını bildiğini belirten Çakıroğlu, "Daha önce tek, ya da sürü halinde hiç görmemiştik.
Çiftlik Kadırga açıklarında denizdeydik, uzakta bir balık sürüsü olduğunu fark ettim.
Yakınlarına gidince hangi cins balık olduğunu görünce çok şaşırdık.
Mantalardan bazıları havaya sıçrayıp taklalar atıyorlardı, Çok ilgimizi çekti telefonumuz ile çekebildik. Ben Marmarisliyim. Daha önce bu balıkların burada yaşadığını bilmiyordum, ilk defa gördüm" şeklinde konuştu.
GÖRSEL ŞÖLEN
Denizde en az 15 adet Manta Ray (Hayalet Vatoz) sürüsü görsel şölen oluşturdu.
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