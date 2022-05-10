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Kayseri’de hayvanı kurtarmak isteyen 6 kişi bataklıkta mahsur kaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Kayseri’de hayvanı kurtarmak isteyen 6 kişi bataklıkta mahsur kaldı

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bataklıkta kalan büyükbaş hayvanı kurtarmak için sazlığa giren 6 kişi burada mahsur kaldı. Şahıslar ekiplerin 1.5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar, Develi ile Yahyalı ilçeleri arasında bulunan Sultan Sazlığına dün gece sularında gerçekleşen olayda, bataklığa saplanan hayvanını kurtarmak için sazlığa giren besici orada mahsur kaldı.

KURTARMAYA GELDİLER, MAHSUR KALDILAR

Durumu haber vermesi üzerine besiciyi kurtarmak için bölgeye gelen 5 kişi de, bataklığa saplanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Türkuaz Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

1,5 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI

Mahsur kalan 5 kişi ve büyükbaş hayvan ekiplerin 1.5 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak, saplandıkları bataklık alandan kurtarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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