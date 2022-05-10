Kayseri’de hayvanı kurtarmak isteyen 6 kişi bataklıkta mahsur kaldı

KURTARMAYA GELDİLER, MAHSUR KALDILAR

Durumu haber vermesi üzerine besiciyi kurtarmak için bölgeye gelen 5 kişi de, bataklığa saplanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Türkuaz Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.