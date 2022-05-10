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Antalya'da turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Antalya’da turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı

Antalya'da kamyona arkadan çarptıktan sonra devrilen tur minibüsündeki Iraklı 9 turist hafif yaralandı. İki sürücü gözaltına alınırken, turistler midibüsün çok hızlı olduğunu öne sürdü.

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