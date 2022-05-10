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İzmir’de gözü dönen koca dehşet saçtı! Önce imam nikahlı eşini, sonra da baldızını bıçakladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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İzmir’de gözü dönen koca dehşet saçtı! Önce imam nikahlı eşini, sonra da baldızını bıçakladı

İzmir’in Konak ilçesinde, imam nikahlı karısıyla tartışan zanlı ilk önce eşini daha sonra da evde bulunan baldızını bıçakladı. Olay yerinden kaçan zanlı kısa süre içerisinde emniyet güçlerince yakalandı.

Dehşet, saat 01.00 sularında Konak ilçesine bağlı Çimentepe Semtin 610 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, imam nikahlı oldukları iddia edilen 27 yaşındaki Sergen Ö. İle 21 yaşındaki Bengü B. daha belirlenemeyen sebepten tartışmaya başladı.

EŞİNİ VE BALDIZINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın giderek büyümenin üzerine Sergen Ö. imam nikahlı karısı Bengü B.'yi göğsünden bıçakladı. Ardından da Sergen Ö. evde bulunan Bengü B.'nin kardeşi olduğu iddia edilen Gizem Nur T.'yi de bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Bengü B.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Gizem Nur T.'nin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Sergen Ö. kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Önce eşini sonra baldınızı bıçakladı ÖNCE EŞİNİ SONRA BALDINIZI BIÇAKLADI
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