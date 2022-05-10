İzmir’de gözü dönen koca dehşet saçtı! Önce imam nikahlı eşini, sonra da baldızını bıçakladı
İzmir’in Konak ilçesinde, imam nikahlı karısıyla tartışan zanlı ilk önce eşini daha sonra da evde bulunan baldızını bıçakladı. Olay yerinden kaçan zanlı kısa süre içerisinde emniyet güçlerince yakalandı.
EŞİNİ VE BALDIZINI BIÇAKLAYIP KAÇTI
Tartışmanın giderek büyümenin üzerine Sergen Ö. imam nikahlı karısı Bengü B.'yi göğsünden bıçakladı. Ardından da Sergen Ö. evde bulunan Bengü B.'nin kardeşi olduğu iddia edilen Gizem Nur T.'yi de bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.
EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yaralılar, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Bengü B.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Gizem Nur T.'nin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Sergen Ö. kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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