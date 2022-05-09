09 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İzmir feci kaza! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika: İzmir feci kaza! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2022
ABONE OL
Son dakika: İzmir feci kaza! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İzmir’in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA