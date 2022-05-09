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İzmir’de aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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İzmir’de aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

İzmir’in Konak ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken arabanın çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin emniyet güçleri soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir'in Konak ilçesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Altgeçidine yakın tarafta saat 06.30 sularında yakın tarafta meydana geldi. İddiaya göre, Balçova istikametinden Konak yönüne hareket halinde olan askeri araç yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki Turhan Dizdaroğlu'na çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yerde hareketsiz yatan Dizdaroğlu'nu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise Turhan Dizdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Turhan Dizdaroğlu'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Öte yandan, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Balçova yönünden Konak istikametine olan yol, kaza nedeniyle tek şeride düşerken, trafik durma noktasına geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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