İzmir’de aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir'in Konak ilçesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Altgeçidine yakın tarafta saat 06.30 sularında yakın tarafta meydana geldi. İddiaya göre, Balçova istikametinden Konak yönüne hareket halinde olan askeri araç yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki Turhan Dizdaroğlu'na çarptı.