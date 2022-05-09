Bülent Uygun'un dolandırılması davasında ifadeler ortaya çıktı! Akılalmaz oyun
"Milli Emlak Genel Müdürünün akrabasıyım" diyerek teknik direktör Bülent Uygun ile arkadaşlarını dolandırıp milyonlarca liralık vurguna imza atarak sırra kadem basan Ulaş Birihan'ın göz göre göre kaçtığı, ünlü teknik adamın ise akılalmaz bir şekilde kilometrelerce öteden nasıl milyonlarını verip dolandırıldığını anlattığı ifadesi ortaya çıktı.
Televizyon kanallarında kendisini DNA uzmanı olarak tanıtıp yayınlara katılan Ulaş Birihan, "Milli Emlak Genel Müdürünün akrabasıyım" diyerek arsa alacağı vaadiyle Bülent Uygun ve arkadaşlarını yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırıp sırra kadem basmış, hakkında 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı belirlenmişti.
Açılan dava kapsamında Bülent Uygun'un Katar'dayken kilometrelerce öteden nasıl dolandırıldığı da ortaya çıktı. Dolandırıcılığa maruz kaldığı esnada yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıkta olan Uygun arkadaşı aracılığıyla yatırım yapmayı mantıklı bulduğunu belirterek, "Şahıs bize Büyükçekmece, Çeşme ve Sakarya Karasu'da bulunan arsalarla ilgili bilgiler gönderdi. 2018 yılı Ekim ayından itibaren elden 125 bin Dolar ve 1 milyon 50 bin lira verdim" dedi.
"GÜVENDİĞİMİZ İÇİN NİYETİNİ ANLAMADIK"
Kendisine verdiği paralar karşılığında adeta dolandırıcılığın kılıfına uyması için Milli Emlak Müdürlüğü'ne ödeme yapıldığını gösterir makbuzlar da sunulduğunu belirten teknik adam, "Böylelikle güvendiğimiz için gerçek niyetini anlamadık. Sonrasında Büyükçekmece'deki arsa ihalesi için 800 bin lira istedi. Yine verdim."
"Daha sonra şahıs bana whatsapp'tan attığı makbuzları telefondan silmem için mesaj gönderdi. Böyle bir mesaj alınca durumdan şüphelenip araştırma yapmaya başladım" diyerek şüphelerinin nasıl oluştuğunu anlattı.
"DOLANDIRMAYA ÇALIŞTIĞINI NET ANLADIM"
Arsa işlerine sözde yardımcı olup, faaliyette paraları cebine indiren Ulaş Birihan'la birlikte işlemleri takip eden arkadaşına durumu sorduğunda ise şüphelerinin gerçeğe döndüğünü anlayan Uygun, "Arkadaşım onun ihale zamanı kuruma tek gidip elinde belgelerle çıktığını söyledi. Bu süreçte dolandırıcı olduğunu anladım."
O dönem sürekli Katar'da bulunduğum için işlemleri uzaktan takip edemiyordum. Gelen mesajlara güveniyordum. Gerçeği anlayınca Ulaş adlı şahısla yüz yüze görüştüm. Sorularıma makul cevaplar veremedi. Beni dolandırmaya çalıştığını net olarak anladım" dedi.
ZARARI DUDAK UÇUKLATTI
Zararının karşılanma noktasında Birihan'ın kendisine Ataşehir'deki dairesini satış yoluyla verdiğini söyleyen Uygun, "Dairenin bedeli bir milyon civarında ancak beni uğrattığı zarar bu miktardan yaklaşık 900 bin lira daha fazla. Kalan zararı da ödeyeceğini söyledi ancak başkalarını dolandırarak zararımı gidereceğini öğrendim. Hem başkaları da mağdur olmasın, hem de şahsımın mağduriyeti için yasal işlemler yapılsın" diyerek savcılıktan yardım istedi.
"BÜLENT ZARARINDAN ÇOK PARAYI BENDEN ALDI"
Ulaş Birihan ise kimseyi dolandırmadığı şeklindeki klasik bir ifadeyle "Arazi işine girmek için benden talepte bulundular. Ben kesinlikle Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde akrabam olduğunu söylemedim" dedi ve sadece 450 bin lira civarı elden para aldığını söyledi. Arsa alım işinin gerçekleşmeyeceğini anladığında Bülent Uygun'la irtibata geçtiğini anlatan Birihan, "Kendisine 2 milyon lira civarında değeri bulunan 3 dairemi devrettim. Arsa alamayınca benim bir kabahatim olmadığı halde zararını benden tazmin etmeye kalktı. Bülent'in zararı bu dairelerin bedelinden çok çok azdı. Yani Bülent benden zararından çok daha fazla para almış oldu" dedi.
GÖZ GÖRE GÖRE KAÇMIŞ
Ulaş Birihan hakkında benzer davalar bulunduğunu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kullanılan belgelerin sahte olduğuna dair yazısı olduğunu ortaya çıkaran savcılık, ifadesinin de hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydetti. Birihan'ın farklı yerlerde yaşamını sürdürdüğünü ve kaçma ihtimali bulunduğunu vurgulayarak tutuklanmasını talep etti. Ancak hakimliğin suçun şüpheli lehine değişme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtip tutuklama talebini reddettiği ortaya çıktı. Hakimliğin mağdurlarının hakkını güvence altına almak üzere Birihan'ın 400 bin lirayı her ayın 10'unda 10 taksitle ödeyerek adli kontrol altına alınmasını istediği şüpheli ise sırra kadem bastı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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