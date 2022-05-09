Bülent Uygun’un dolandırılması davasında ifadeler ortaya çıktı! Akılalmaz oyun

"BÜLENT ZARARINDAN ÇOK PARAYI BENDEN ALDI"

Ulaş Birihan ise kimseyi dolandırmadığı şeklindeki klasik bir ifadeyle "Arazi işine girmek için benden talepte bulundular. Ben kesinlikle Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde akrabam olduğunu söylemedim" dedi ve sadece 450 bin lira civarı elden para aldığını söyledi. Arsa alım işinin gerçekleşmeyeceğini anladığında Bülent Uygun'la irtibata geçtiğini anlatan Birihan, "Kendisine 2 milyon lira civarında değeri bulunan 3 dairemi devrettim. Arsa alamayınca benim bir kabahatim olmadığı halde zararını benden tazmin etmeye kalktı. Bülent'in zararı bu dairelerin bedelinden çok çok azdı. Yani Bülent benden zararından çok daha fazla para almış oldu" dedi.

GÖZ GÖRE GÖRE KAÇMIŞ

Ulaş Birihan hakkında benzer davalar bulunduğunu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kullanılan belgelerin sahte olduğuna dair yazısı olduğunu ortaya çıkaran savcılık, ifadesinin de hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydetti. Birihan'ın farklı yerlerde yaşamını sürdürdüğünü ve kaçma ihtimali bulunduğunu vurgulayarak tutuklanmasını talep etti. Ancak hakimliğin suçun şüpheli lehine değişme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtip tutuklama talebini reddettiği ortaya çıktı. Hakimliğin mağdurlarının hakkını güvence altına almak üzere Birihan'ın 400 bin lirayı her ayın 10'unda 10 taksitle ödeyerek adli kontrol altına alınmasını istediği şüpheli ise sırra kadem bastı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı.