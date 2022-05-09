Teras katındaki vahşette şoke eden gerçek! Öz kardeşini bakın nasıl öldürmüş

21 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri korkunç bir manzara ile karşılaştı. İçerisinde her yer kan gölüne dönmüştü. Cenk Çağın Ünlü'nün de cesedi bulundu. Yapılan incelemede bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. 21 bıçak darbesi olduğu belirlenen cesedin birkaç günlük olduğu değerlendirmesi yapıldı. Cenk Çağın Ünlü'nün cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.