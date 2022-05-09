Teras katındaki vahşette şoke eden gerçek! Öz kardeşini bakın nasıl öldürmüş
İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki Cenk Çağın Ünlü, bayram günü kaldığı dairede 21 bıçak darbesi ile öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan cinayet masası ekipleri, evde parmak izi bulunan ve son olarak daireden çıktığı belirlenen şüpheliyi Beyoğlu’nda yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin Cenk Çağın Ünlü’nün öz kardeşi Cem Ünlü olduğu öğrenildi. Şüpheli ile birlikte olayda kullanıldığı iddia edilen bıçak da ele geçirildi.
Şişli Kurşun Sokaktaki bir apartmanın teras katında ikamet ediyordu. Aynı zamanda ünlü bir şarap markasının fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışıyordu. Bayram'ın ilk günü yakınları ve arkadaşları bayramlaşmak için aradıklarında ona bir türlü ulaşamadı. Hemen durumu polise haber verdiler. Polis ekipleri ertesi gün sabah saatlerinde Ünlü'nün yaşadığı dairenin kapısına gitti. Defalrca zile basıldı kapı açılmayınca içeri girildi.
21 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri korkunç bir manzara ile karşılaştı. İçerisinde her yer kan gölüne dönmüştü. Cenk Çağın Ünlü'nün de cesedi bulundu. Yapılan incelemede bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. 21 bıçak darbesi olduğu belirlenen cesedin birkaç günlük olduğu değerlendirmesi yapıldı. Cenk Çağın Ünlü'nün cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
BAYRAM GÜNÜ VALİZLİ BİRİ ÇIKTI
Cesede ulaşan polis ekipleri hemen çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde ve alınan ifadeler doğrultusunda bir görgü tanığı, polise, Ramazan Bayramı'nda bir kişinin valizle evden hızlı adımlarla çıktığını gördüğünü söyledi. Polis, bu kişinin kimliğinin deşifre edilmesi için kapsamlı bir kamera görüntüsü incelemesi başlattı.
CİNAYET MASASI ADIM ADIM İZLEDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerince titizlikle yapılan kamera çalışmalarında evden son çıkan valizle kişi adım adım izlendi. Yapılan çalışmalarda Beyoğlu'nda bir otelde kaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin Cenk Çağın Ünlü'nün öz kardeşi Cem Ünlü olduğu ortaya çıktı.
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