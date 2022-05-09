Afyonkarahisar'da yangın! 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi | Patlamalar meydana geldi
Son dakika haberine göre: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 işyeri kullanılamaz hale geldi.
İŞ YERİ SAHİPLERİ EŞYALARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. Tamamı ikişer katlı birbirine bitişik iş yerlerinin sahipleri, yangını haber alınca olay yerine geldi. Alevlerin sıçramadığı iş yerlerinin sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı.
PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
Yanan dükkanlar arasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde ise patlamalar meydana geldi.
15 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangında 15'e yakın iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
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