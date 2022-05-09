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Afyonkarahisar'da yangın! 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi | Patlamalar meydana geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Afyonkarahisar’da yangın! 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi | Patlamalar meydana geldi

Son dakika haberine göre: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 işyeri kullanılamaz hale geldi.

Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede, saat 05.00 sıralarında bir kasapta yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı. Bunun üzerine Çay, Çobanlar ve Dişli belediyelerinin itfaiye ekiplerinden destek istendi.

İŞ YERİ SAHİPLERİ EŞYALARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. Tamamı ikişer katlı birbirine bitişik iş yerlerinin sahipleri, yangını haber alınca olay yerine geldi. Alevlerin sıçramadığı iş yerlerinin sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Yanan dükkanlar arasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde ise patlamalar meydana geldi.

15 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangında 15'e yakın iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Afyonkarahisar’da 15 iş yeri yandı AFYONKARAHİSAR'DA 15 İŞ YERİ YANDI

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