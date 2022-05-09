Bu plan kimsenin aklına gelmez! Uyuşturucular bakın nereden çıktı?
Beylikdüzü'nde, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen İran uyruklu M.F.K'nın adresine operasyon düzenleyen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kızartma makinesinin altına gizlenmiş halde 3 bin 700 adet ectasy hap ele geçirdi.
Olay, 5 Mayıs günü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde yaşandı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, alışveriş merkezi çevresinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.
Olay hakkında geniş çaplı başlatılan incelemelerde, ülkeye 1 ay önce giriş yapan M.F.K.'nın, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Alışveriş merkezi önüne gelen şüpheliyi yakalayan Beylikdüzü Asayiş Büro polisleri, yaptıkları üst aramasında uyuşturucu madde ve bir adet anahtar ele geçirdi.
Anahtarın, şüphelinin yaşadığı eve ait olduğunun anlaşılması üzerine polis ekipleri, operasyon düzenledi. Evde arama yapan Beylikdüzü Asayiş Büro polisleri, kızartma makinesi altına saklanmış 3 bin 700 adet ecstasy hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. M.F.K., polis merkezine götürüldü.
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