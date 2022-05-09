Bu plan kimsenin aklına gelmez! Uyuşturucular bakın nereden çıktı?

Olay hakkında geniş çaplı başlatılan incelemelerde, ülkeye 1 ay önce giriş yapan M.F.K.'nın, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Alışveriş merkezi önüne gelen şüpheliyi yakalayan Beylikdüzü Asayiş Büro polisleri, yaptıkları üst aramasında uyuşturucu madde ve bir adet anahtar ele geçirdi.