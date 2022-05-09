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İstanbul'da trafik yoğunluğu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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İstanbul’da trafik yoğunluğu!

Son dakika haberine göre: Ramazan Bayramı tatilinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanırken, TEM Seyrantepe'de FSM Köprüsü yönünde 4 aracın karıştığı kazaya müdahaleler devam ediyor.

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