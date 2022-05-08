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Van’da kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2022
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Van’da kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta kaçak avlanmış 1 tona yakın inci kefali balığı ele geçirildi. Araç sürücüsüne 11 bin TL para cezası verilirken, araç ise 15 gün trafikten men edildi.

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