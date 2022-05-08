Kadın polis pes dedirtti! Çevirmede öyle şeyler yaptı ki...
Son dakika haberine göre: İstanbul Bahçelievler'de bir kadın polis ile meslektaşları arasında kavga çıktı. Polis memuru Gülizar K. ve 3 arkadaşının alkol aldıkları seyir halindeki otomobil, meslektaşları tarafından durduruldu. Polis Gülizar K. ve kendini polis olarak tanıtan arkadaşı Pınar K. haklarında işlem yapmak isteyen polisleri meslekten attırmakla tehdit edip, darp etti.
Olay Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde perşembe gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memuru Gülizar K. ve Pınar K., Mehtap D. ve Esra B. bir otomobilde vakit geçiriyordu. Otomobildeki yüksek sesli müzik ve bağırışmalar nedeniyle aynı cadde üzerinde devriye gezen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polis aracı tarafından takip edildiklerini anlayan Gülizar K. ve arkadaşları araçtaki alkol şişelerini çöp konteynerine attıktan kısa bir süre sonra otomobili durdurdu.
Gülizar K.
"DEVREM BEN DE SİZDENİM"
Otomobildeki kadınlardan kimliklerini ibraz etmelerini isteyen ekipler, Pınar K.'nın "Devrem ben de sizdenim, yol verin gidelim. Arabada polis var, bizi şu ana kadar kimse durdurmadı" yanıtıyla karşılaştı.
Pınar K.
"ALT DEVRE" AŞAĞILAMASI
Görevlerini icra etmek isteyen görevdeki polislere araçta bulunan meslektaşları Gülizar K. da elindeki polis kartını sallayarak "Sana ne kimlik göstereceğim alt devre! Sana rapor tutacağım" diye bağırmaya başladı. Alkollü oldukları ileri sürülen Pınar K. ve Gülizar K. bir anda araçtan inip polis memuru İ.B.'ye saldırdı.
Gülizar K.
POLİSİN BAŞI YARILDI
Pınar K, elindeki cep telefonuyla İ.B'nin başına vurdu, Gülizar K. ise İ.B'nin sağ gözüne yumruk attı. Bununla da yetinmeyen saldırganlar "Siz şerefsizsiniz, sapıksınız, sizi gebertirim, sizi meslekten attırırım" şeklinde hakaretler savurdu. Taşkınlık çıkaran kadınlar, destek ekibin gelmesiyle güçlükle gözaltına alındı. Gözaltındaki kadınlardan Mehtap D'nin emniyetteki işlemleri sırasında "Görevli memura mukavemet" suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Pınar K.
'PİŞMAN DEĞİLİM' DEDİ
Öte yandan 1.00 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Pınar K.'nın polis merkezinde kendini "İyi ki de vurdum telefonla, sağlam vurdum. Pişman değilim inkar etmiyorum, daha fazlasını haketti. Aç köpekler kaç para istiyorsunuz!" ifadeleriyle savunduğu öğrenildi. Darp edilen polis memuru İ.B'nin şikayetçi olduğu 4 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, polis memuru Gülizar K'nın ise hakkında idari soruşturma açıldığı ve görevden açığa alındığı öğrenildi.
Gülizar K.
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