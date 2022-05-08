Kadın polis pes dedirtti! Çevirmede öyle şeyler yaptı ki...

Olay Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde perşembe gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memuru Gülizar K. ve Pınar K., Mehtap D. ve Esra B. bir otomobilde vakit geçiriyordu. Otomobildeki yüksek sesli müzik ve bağırışmalar nedeniyle aynı cadde üzerinde devriye gezen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polis aracı tarafından takip edildiklerini anlayan Gülizar K. ve arkadaşları araçtaki alkol şişelerini çöp konteynerine attıktan kısa bir süre sonra otomobili durdurdu.