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Malatya'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2022
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Malatya’da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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