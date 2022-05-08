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Bitlis’te Mayıs ayında kar yağdı! Çocuklar kızaklarına koştu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.05.2022 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
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Bitlis’te Mayıs ayında kar yağdı! Çocuklar kızaklarına koştu

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı yüksek rakımlı bölgelere Mayıs ayında kar yağdı. Bölge sakinleri kar yağışını gördüklerinde hayrete düştü. Çocuklar ise karı fırsat bilip kızaklarıyla kaymanın tadını çıkardı.

Bitlis'te birkaç gündür etkili olan sağanak yağışı şehrin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

İLÇEYİ BEYAZA BOYADI

Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de yağışlı havanın ardından kar yağışı başladı.

İlçeye bağlı Cemalettin köyünde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

ÇOCUKLAR KIZAKLA KAYMANIN KEYİFİNİ ÇIKARDI

Köylüler Mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlık yaşarken çocuklarda yeni kar yağışını fırsat bilerek kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı.

KARIN KEYİFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Bitlis’te Mayıs ayında kar yağdı! Çocuklar kızaklarına koştu BİTLİS’TE MAYIS AYINDA KAR YAĞDI! ÇOCUKLAR KIZAKLARINA KOŞTU
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