Bitlis’te Mayıs ayında kar yağdı! Çocuklar kızaklarına koştu
YAŞAM İHA
Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı yüksek rakımlı bölgelere Mayıs ayında kar yağdı. Bölge sakinleri kar yağışını gördüklerinde hayrete düştü. Çocuklar ise karı fırsat bilip kızaklarıyla kaymanın tadını çıkardı.
Bitlis'te birkaç gündür etkili olan sağanak yağışı şehrin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
İLÇEYİ BEYAZA BOYADI
Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de yağışlı havanın ardından kar yağışı başladı.
İlçeye bağlı Cemalettin köyünde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
ÇOCUKLAR KIZAKLA KAYMANIN KEYİFİNİ ÇIKARDI
Köylüler Mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlık yaşarken çocuklarda yeni kar yağışını fırsat bilerek kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı.
KARIN KEYİFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI
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