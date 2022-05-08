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Esenyurt'ta trafik canavarı 5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.05.2022 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
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Esenyurt’ta trafik canavarı 5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki Yunus Emre D.'ye minivan araç çarptı. Kazanın akabinde aracını durdurmayan trafik canavarı olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar etraftaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesinde dün saat 18.00 sularında meydana geldi.

Önünden geçen minivan aracın ardından yolun karşısına geçmek için koşan Yunus Emre D., karşı yönden gelen diğer minivan aracı fark etmedi. Minivan araç, bir anda önüne çıkan çocuğa çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile 5 yaşındaki çocuk yaklaşık 2 metre savruldu. Çarpan aracın sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.

Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Yunus Emre D.'nin kafasına 5 dikiş atıldı.

Minivan sürücüsünün çarpıp kaçtığı o anlar ise cevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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